POL-NE: Einbruch in Supermarkt - Diebe hatten es auf Tabakwaren abgesehen

Korschenbroich (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (29.11.) brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in Kleinenbroich am "Holzkamp" ein. Am frühen Morgen, gegen 02:40 Uhr, bemerkte ein Zulieferer zunächst einen optischen Alarm, anschließend stellte er den Einbruch fest. Die Täter gelangten offensichtlich durch die zuvor aufgehebelte Eingangstür einer angegliederten Bäckereifiliale in das Geschäft. Dort machten sie sich im Kassenbereich an den Zigarettenregalen zu schaffen und entkamen mit einer noch unbekannten Menge an Tabakwaren. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Über die Telefonnummer 02131 3000 erreicht man die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats, um Hinweise zu geben.

