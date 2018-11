POL-NE: Falsches Porto deckt Rauschgiftdeal auf - Kripo stellt über 30 Kilogramm Marihuana sicher

1 weiterer Medieninhalt

Neuss (ots) - Mehr als 30 Kilogramm Marihuana stellten Beamte des Neusser Fachkommissariats, am Donnerstag (22.11.), in drei großen Postpaketen in Neuss sicher. Die Pakete mit der verbotenen Fracht kamen am gleichen Tag aus Spanien und waren an einen Empfänger in Berlin adressiert.

Trotz der Vielzahl der Sendungen, die täglich bei einem Zustelldienst in Neuss ankommen, fielen Mitarbeitern die verdächtigen Kisten auf. Anlass der genauen Kontrolle war unter anderem das mangelnde Porto. Unverzüglich informierten die Angestellten des Unternehmens die Polizei. Die Ermittler staunten dann auch nicht schlecht, als sie die Fracht öffneten. Mehr als 20 fein säuberlich verpackte Klarsichttüten Rauschgift kamen zum Vorschein.

Gegen den Empfänger und den Absender der Postsendung wurden Strafverfahren, wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

