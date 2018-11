POL-NE: Pöbelnder Gast mit Haftbefehl gesucht - Randalierer leistet Widerstand

Dormagen (ots) - Am späten Donnerstagabend (22.11.), gegen 23:05 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass ein Besucher eines Lokals an der Kölner Straße Personal und Gäste belästigt und beleidigt haben solle. Bei der Kontrolle des äußerst aggressiv auftretenden Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Weil der 27-Jährige die ausstehende Geldstrafe, nicht begleichen konnte, nahmen ihn die Beamten fest. Damit war er offensichtlich überhaupt nicht einverstanden. Er trat und schlug um sich und beleidigte die Polizisten. Da er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, entnahm ihm ein Bereitschaftsarzt die notwendig gewordene Blutprobe.

Polizeibeamte brachten ihn am Freitag (23.11.) in eine Justizvollzugsanstalt. Der 27-jährige Dormagener muss sich demnächst wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

