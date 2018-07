POL-NE: Geldtaschen aus Kleintransporter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots) - Unbekannte Diebe drangen am Samstagmorgen (07.07.) an der Neuenburger Straße in Rosellen in einen Peugeot Kleintransporter ein. Der Wagen war zur Tatzeit, zwischen 07:00 Uhr und 07:10 Uhr, vor einer dortigen Bäckereifiliale abgestellt. Anreiz für den Dieb waren offensichtlich die im Fußraum abgelegten Geldtaschen. Als der Fahrer des betroffenen Lieferwagens zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass die Türen unverschlossen und die Seitenscheiben geöffnet waren.

Zeugenhinweise zum Diebstahl erbittet die Polizei unter 02131 3000.

