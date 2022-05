POL-MK: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Plettenberg (ots) - Über das Wochenende brachen Unbekannte in eine Firma an der Grünestraße ein. Sie hebelten eine rückwärtig gelegene Außentür auf und entwendeten aus dem Inneren Bargeld. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

