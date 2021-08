Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehört dieser Hund?

Halver (ots)

Gegen 12.30 Uhr rannte ein Bernhardiner mehrfach über die Bundesstraße 229. Polizeibeamten gelang es nach einiger Verfolgungs- und Überzeugungsarbeit, das Tier zur Aufgabe zu bewegen. Dabei bekamen sie tatkräftige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, die wahlweise Leckerchen oder in einem Fall den Polizisten sogar ein Spielzeug in die Hände drückten. In Höhe der Tankstelle in der Von-Vincke-Straße erfolgte schließlich die Festnahme. Der Freiheitsdrang des männlichen Tieres ist offenbar groß. Kurz vor der Wache gelang es dem Bernhardiner beinahe, nochmal abzuhauen. Nun ist der Tierschutz informiert und auf dem Weg. Wer kann Angaben zum Besitzer des Tieres machen? Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. Die freundliche Autofahrerin kann ihren Gummiknochen dort wieder abholen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell