Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pkw und Gartenhütte

HalverHalver (ots)

Am Neujahrsmorgen, in der Zeit von 00:40 Uhr - 14:45 Uhr, öffneten unbekannte Täter einen schwarzen Peugeot 308, der am Oesterberg stand. Aus dem Fahrzeug wurden der Fahrzeugschein, mehrere Schlüssel und der Fahrzeugschein entwendet.

Am Herweger Schleifkotten wurde in der Zeit vom 02.01. - 03.01.2021 in eine Gartenhütte eingebrochen. Der/die Täter entwendeten Alkohol. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen.

