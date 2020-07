Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und zwei Totalschäden.

Hemer (ots)

Am heutigen Mittwoch, 01.07.2020, kurz vor 13 Uhr, befahren zwei Damen mit ihren Pkws die Mendener Landstraße (B 7) in Richtung Iserlohn. In Höhe des Abzweigs Nr. 165 (Firma Vogel) beabsichtigt die 30-jährige Hemeranerin nach links abzubiegen. Die dahinterfahrende 29 -jährige Altenaerin bemerkt dies zu spät und fährt ungebremst auf die vor ihr fahrende auf. Hierbei werden die Altenaerin und ihre 28-jährige schwangere Beifahrerin aus Hemer leicht und die schwangere Hemeranerin schwer verletzt. Alle drei kommen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die B 7 bis ca. 14:10 Uhr komplett gesperrt. Der Daimler CLA und der Ford Fusion sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Menden oder der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen.

