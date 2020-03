Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wasser statt Urin/Einbrecher im Geschäft

Lüdenscheid (ots)

Mit Wasser im Becher statt Urin versuchte am Montagmorgen ein Pkw-Fahrer die Polizei zu täuschen. Eine Polizeistreife stoppte den 35-jährigen Lüdenscheider um 7.50 Uhr auf der Talstraße. Angesichts seiner auffällig kleinen Pupillen forderten die Polizeibeamten eine Urinprobe für einen Drogenvortest. Stattdessen kam der Mann allerdings mit einem Becher voll Wasser aus dem aufgesuchten WC. So musste er zur Blutprobe mit auf die Wache kommen. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt.

Am Wochenende, zwischen Samstagabend und Montagmorgen, sind Unbekannte in ein Geschäft an der Bräuckenstraße eingebrochen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

