POL-MK: Kupferkessel geklaut

Am gestrigen Mittwoch, gegen Mittag, fuhr ein weißer Kastenwagen in die Straße Am Hilgenstück ein. Der Fahrer und die Beifahrerin wirkten augenscheinlich wie "Schrottsammler". Die Beifahrerin nahm "nonverbale Kommunikation" auf und der Geschädigte gestikulierte verneinend zurück, dass er keinen "Schrott" habe. Danach schenkte der dem weißen Kastenwagen auch keine weitere große Bedeutung mehr. Als dieser die Sackgasse verließ, stellte der Geschädigte fest, dass man ihm seinen Blumenkupferkessel aus dem Garten geklaut hatte.

Damit nicht genug: Ein weiterer Anwohner der Straße berichtete der hinzugezogenen Polizei, dass man ihm ebenfalls einen Kupferkessel vor der Haustür gestohlen habe. Hinweise zu den Schrottsammlern (weißer Kastenwagen, weibliche Beifahrerin, ca. 30-40 Jahre alt, attraktiv) nimmt die Polizei in Halver entgegen.

