Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen-Container geplündert

Kierspe (ots)

Mit einem Lkw müssen Diebe am Wochenende ihre Beute vom Gelände eines Autohauses an der Osemundstraße abtransportiert haben. Sie brachen zwischen Freitagabend und Montagmorgen zwei Container auf, in denen Kompletträder von Kunden und neuwertige Räder gelagert wurden. Die Täter räumten beide Container komplett leer. Bei der Abfahrt müssen die Täter außerdem mit ihrem Lkw einen Dachvorsprung beschädigt haben. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

