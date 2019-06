Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Codes von Guthaben-Karten ergaunert

Werdohl (ots)

Mit ein paar Anrufen haben unbekannte Betrüger am Dienstag bei einer Werdohler Tankstelle Guthaben von Steam-Karten ergaunert. Die Masche funktionierte leider nicht zum ersten Male. Die Betrüger gaukeln einen Anruf vom Telefon des Chefs vor. So bekommt der Mitarbeiter eine Anweisung: Wenn sich eine Service-Firma meldet, soll sich der Mitarbeiter einen bestimmten Sicherheitscode nennen lassen und den Anweisungen folgen. Auch im Werdohler Falle meldete sich postwendend die angebliche Service-Firma. Der Anrufer nannte den Sicherheitscode und fragte Nummern von Guthabenkarten ab. Der gutgläubige Mitarbeiter gab die Zahlen durch. Diese Codes waren mehrere Hundert Euro wert. Erst nachher dämmerte es dem Mitarbeiter und er rief seinen (echten) Chef an.

Die Polizei rät: Chefs sollten ihre Mitarbeiter vor solchen betrügerischen Abfragen warnen. Für ungewöhnliche Anweisungen sollten Rückrufe vereinbart werden.

