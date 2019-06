Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher durchwühlen Wohnwagen

Menden (ots)

In Menden waren Wohnwagen-Einbrecher unterwegs. In der Nacht zum Dienstag verwüstete ein Unbekannter an der Rilkestraße einen Wohnwagen. Er zerrte das Bedienteil eines Einbauradios heraus, verbeulte die Sat-Schüssel und riss eine Lampe aus der Decke. Ob der Täter tatsächlich Beute machte, steht noch nicht fest. Zwischen 23.30 und Mitternacht hatte ein Nachbarn Klirren und Klappern gehört.

Vermutlich in derselben Nacht oder im Laufe des vorhergehenden Tages drang ein Unbekannter in den Wohnwagen eines Kirmes-Schaustellers ein, der auf dem Parkplatz des Hönne-Berufskollegs an der Werler Straße parkte. Der Unbekannte brach ein Fenster auf, durchwühlte den Wohnwagen und verschwand mit 15 Euro Münzgeld.

Am Montag kurz nach 19 Uhr reichten einem Dieb an der Mühlenbergstraße zwei Minuten, eine Geldbörse aus einem Pkw zu stehlen. Die Geschädigte lud ein Regal ein und ließ den offenen Wagen deshalb einen Augenblick unbeobachtet. Später fanden Passanten das Portemonnaie an der Provinzialstraße - allerdings ohne das Bargeld. Die Polizei in Menden bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

