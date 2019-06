Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Garage

Menden (ots)

In der Nacht zum Mittwoch oder im Laufe des folgenden Tages ist ein Unbekannter an der Schlesienstraße in eine abgeschlossene Garage eingedrungen. Dort entwendete er vier Audi-Winterkompletträder.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell