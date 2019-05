Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter nächtigen in Wohnanhänger

Fahrraddiebstahl

Bach verunreinigt

Hemer (ots)

Ein Wohnanhänger an der Schützenstraße wurde in den letzten zwei Wochen aufgebrochen. Sonntagmorgen fiel dem Hemeraner die geknackte Tür auf. Im Innenraum fand er Gegenstände, die dort nicht hingehörten und darauf schließen lassen, dass Unbekannte in der Zwischenzeit darin genächtigt hatten. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

An der Ostenschlahstraße verschwand Samstag ein Fahrrad. Der Besitzer hatte sein silbernes "Canyon Stiched 720" Mountainbike um 14 Uhr an einen Zaun bei den Glascontainern hinter einem Schnellrestaurant angekettet. Um 15.30 Uhr war das Schloss geknackt und das Rad verschwunden.

Samstag, gegen 11 Uhr, wurde Polizei und Feuerwehr eine Gewässerverunreinigung gemeldet. Im Ihmerter Bach hatten Zeugen zwischen "Am Brandenberg" und "Rottmecker Weg" eine dunkle Flüssigkeit im Bachlauf beobachtet. Die Untere Wasserbehörde wurde verständigt. Die Ermittlungen zur Substanz und den Verursachern dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

