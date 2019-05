Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Baustellenfahrzeuge aufgebrochen

Menden (ots)

Pkw aufgebrochen Unbekannten Täter kletterten am Donnerstagmorgen, 16.05.2019, gegen 02.00 Uhr, eine Böschung von "Frielingsen" hinauf und betraten so den Parkplatz vor dem Firmengebäude einer Bauelemente Firma an der Westtangente. Die Täter stachen die Schlösser der Hecktüren der drei geparkten Baustellenfahrzeuge auf und verschafften sich so Zugang zu den Ladeflächen. Hierbei beschädigten sie die Schlösser und entwendeten hochwertige Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Werkzeugdieben nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

