Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fernseher, Gerstensaft und Werkzeuge mitgenommen

Iserlohn/Letmathe (ots)

Einbrecher nehmen Fernseher mit Reidemeisterstraße In der Zeit vom 14.05. zum 16.05 drückten unbekannte Einbrecher die Terrassentür eines Hauses in der Reidemisterstraße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach der Durchsuchung des Hauses nahmen die Einbrecher einen Fernseher und einen Laptop mit.

Hinweise zu verdächtigen Personen mit einem Fernseher im Bereich Wermingsen nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Gerstensaft geklaut Wie erst jetzt bekannt wurde, klauten unbekannte Täter in der Nacht vom letzten Freitag zum Samstag aus einer Garage an der Berliner Allee drei Kisten Bier. Ob die Täter zu wenig Bier für eine Party hatten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

Werkzeugfahrzeuge leer geräumt Hombrucher Weg In der Zeit 15.05., 18:00 Uhr, bis zum 16.05., 06:00 Uhr, knackten unbekannte Diebe drei auf dem Firmengelände abgestellte weiße Renault Master. Die Diebe leerten die mit Werkzeugen beladenen Fahrzeuge und entfernten sich bislang unerkannt. In der gleichen Nacht waren die Werkzeugdiebe auch noch an der Bremsheide aktiv. Hier knackten sie einen weißen Opel Movano und stahlen ebenfalls teures Werkzeug.

Die Polizei in Iserlohn fragt nun: Wem sind in der Nacht zum Donnerstag im Bereich Hombruch Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten und hochwertige Werkzeuge abtransportierten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell