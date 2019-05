Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Handy-Dieben

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei Handydieben: Die unbekannten Männer haben am 23. Februar 2019 in einem Verkaufsshop in der Wilhelmstraße in Lüdenscheid vier hochwertige Mobiltelefone gestohlen. Gegen 12.45 Uhr betraten sie den Verkaufsraum. Als alle vier Verkäufer in Beratungsgesprächen waren, griffen sie zu, rissen die vier Handys von der Kabelsicherung und flüchteten. Draußen stiegen sie in einen schwarzen Golf, der bereits mit einem Fahrer besetzt war, und fuhren davon. Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Das Amtsgericht hat jetzt die Fotos und Videosequenz zur Veröffentlichung freigegeben. Wer Hinweise zu den Abgebildeten geben kann, der sollte sich melden unter Telefon 02351/9099-0.

