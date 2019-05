Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheiben eingeschlagen

Herscheid (ots)

Am Mittwochabend wurden am Müggenbrucher Weg mehrere Scheiben einer Firma eingeschlagen. Ein Mitarbeiter der Firma beobachtete zwei männliche Personen. Die alarmierte Polizei traf in der Nähe zwei Jugendliche. Der Zeuge identifizierte die 16 und 18 Jahre jungen Männer, die jedoch alles abstreiten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell