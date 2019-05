Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb klaut Treuepunkte

Neuenrade (ots)

Von wegen "treu": Am Mittwoch um 18.13 Uhr hat ein Kunde in einem Supermarkt an der Werdohler Straße der Kassiererin die komplette Rolle mit Treuepunkt-Stickern geklaut. Die lag neben dem Laufband an der Kasse. Als sich die Kassiererin nach dem Bezahlen von dem Kunden abgewandt hatte, griff der Mann zu. Das Geschäft sicherte die Videoaufzeichnung der Tat und erstattete Anzeige wegen Ladendiebstahls.

