Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Friseurgeschäft

Plettenberg (ots)

Zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft an der Grünestraße. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten eine leere Bargeldkassette. Anschließend flüchteten sie ungesehen. Sie hinterließen Sachschaden. Zusammenhänge zu einer Tat am Lindengraben vom vergangenen Wochenende werden geprüft. Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

