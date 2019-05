Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes

Iserlohn (ots)

Immer am 1. Dienstag im Monat lädt der Iserlohner Bezirksdienst zu einer Bürgersprechstunde ein. Die Beamten stehen den Bürgerinnen und Bürgern auch am 7.5., ab 17 Uhr, in der Gustav-Edelhoff-Halle wieder Rede und Antwort.

