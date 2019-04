Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb schmeißt Radladen- und Autoscheiben ein/ Handtaschenraub/ Einbrüche in Gaststätte und Tiefgarage

Bild-Infos

Download

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 17-jährige Lüdenscheider hatte kurz nach 19 Uhr mit einem Gullideckel das Schaufenster eines Fahrradgeschäftes an der Staberger Straße eingeschmissen. Er wollte offenbar ein dort ausgestelltes Mountainbike stehlen. Zeugen beobachteten den vergeblichen Versuch, die Doppelscheibe zu zerstören, und riefen die Polizei. Als der junge Mann bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Eine halbe Stunde nach dem Fensterwurf hörte eine andere Zeugin an der Staberger Straße einen Knall. Als sie nach draußen blickte, sah sie einen Mann, der mit einer Tasche in der Hand von einem Auto weglief. Er hatte die Seitenscheibe eines geparkten Wagens zertrümmert und die Umhängetasche mit Schulbüchern an sich genommen. Eine Streife entdeckte drei Jugendliche, die beim Anblick des Polizeiwagens die Flucht ergriffen. Ein Polizeibeamter konnte zwei 17-jährige Jugendliche festhalten. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht. Einer von ihnen hatte Drogen in seiner Unterhose versteckt. Ihr Begleiter, der Gulliwerfer, kehrte gegen 20.45 Uhr zurück zum Tatort, wo ihn zwei Zeugen festhielten. Er habe Geld gebraucht, erklärte er der Polizei seinen Einbruchversuch. Der 17-Jährige hatte eine fremde Busfahrkarte bei sich und stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei geht angesichts der Zeugenbeschreibungen davon aus, dass er auch den Einbruch in den Pkw begangen hat. Der Staatsanwalt ordnete eine Blutprobe an. Der Minderjährige wurde noch am selben Abend seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Donnerstag, 20.15 Uhr, kam es zu einem Raub auf eine 25-jährige Lüdenscheiderin an der Knapper Straße, Ecke Parkstraße im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges. Während sich das Opfer die Schuhe bindet, drücken sie zwei Unbekannte zu Boden und entreißen ihr die Handtasche. Anschließend rennen sie mit der Beute Richtung Kino davon. Beide Täter waren männlich, etwa gleich groß und hatten dunkle Haare. Einer trug eine dunkle Jogginghose mit weißem Streifen und hellen Sportschuhen. Das Opfer blieb unverletzt.

In der Nacht auf Donnerstag trieben Einbrecher an der Philippstraße ihr Unwesen. Sie brachen die Eingangstür einer Gaststätte auf und rissen Gegenstände aus den Regalen. Die Täter nahmen u.a. Spirituosen an sich und flüchteten unerkannt. Sie hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden.

In derselben Nacht versuchten Unbekannte die Stahltür zur Tiefgarage eines Wohnkomplexes am Jürgen-Dietrich-Weg aufzubrechen. Dies misslang. Die Täter richteten mehrere hundert Euro Schaden an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell