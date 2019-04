Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pkw

Letmathe (ots)

Auf dem Wanderparkplatz an der Schälkstraße (Nähe Bürenbrucher Weg) wurde am Montagnachmittag die Scheibe eines braunen Opel eingeschlagen. So konnte sich der Dieb die vorn im Wagen liegende Damenhandtasche schnappen und ungesehen entkommen. Der Diebstahl muss zwischen 15.15 und 17 Uhr erfolgt sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 5029-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell