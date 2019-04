Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid

Polizeibeamte kontrollierten Freitagabend das Schulgelände der Pestalozzischule. Zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass sich dort regelmäßig Jugendliche unberechtigt aufhalten. Als die Beamten vorfuhren, flüchteten mehrere Personen, die jedoch gestellt werden konnten. Die Personalien wurden festgestellt und die Anwesenden durchsucht. Ein 16-jähriger Lüdenscheider führte Marihuana mit sich. Der verbal aggressive Jugendliche musste gefesselt, mit zur Wache genommen und dort seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die übrigen Anwesenden erhielten Platzverweise. Einbrecher in Haus an der Fuelbecker Straße. Bereits in der letzten Woche drangen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der o.g. Örtlichkeit ein. Die Einbrecher nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster des Gäste-WC auf. Sie durchsuchten das Haus und die Behältnisse. Über Art und Umfang des Diebesguten könne bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Zwei Pkw komplett entwendet: Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht vom 28.03. zum 29.03.2019 gleich zwei Fahrzeuge. An der Leifringhauser Straße verschwand ein weißer Toyota Prius mit dem Kennzeichen OE-DC 921. Am Hasenkamp verschwand ein weißer VW T4 mit dem Kennzeichen MK-ID68.

Einbruch in eine Schwimmhalle. In der Nacht vom 28.03. zum 29.03.2019 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Heizungsraum des Bäderbetriebes an der Talstraße. Sie hebelten einen Fensterrahmen auf und rissen diesen aus der Verankerung. Im Heizungskeller versuchten die Einbrecher die Verbindungstür zur Schwimmhalle aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte und die Täter zogen von dannen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Einbruch in Gartenlaube am Schmittenstück. In der Nacht vom 30.03. zum 31.03.2019 versuchten unbekannte Täter sich Zutritt zu zwei Gartenhäusern zu verschaffen. Hierzu wurden zwei Türen aufgehebelt. Bei einem Gartenhäuschen verlief die Türöffnung erfolgreich, die Hütte wurde durchsucht aber augenscheinlich keine Beute gemacht. Am zweiten Gartenhaus schlug die Türöffnung fehl. Es entstand hier lediglich Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizei Lüdenscheid unter 9099-0.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

