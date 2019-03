Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte an Baustelle am Seilersee

Iserlohn (ots)

Vandalen an Baustelle

Am letzten Wochenende waren Unholde an der Baustelle am Seilersee aktiv. Die Unbekannten verschmierten diverse Wände mit Sprühfarbe und Permanent Marker. Zudem drehten sie in den Kellerräumen die Fernwärme Regulatoren ab, so dass das Wärmeübertragungssystem beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bezifferbar.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Baustelle am Seilersee in der Zeit vom 22.03.2019, 16:00 Uhr und 25.03.2019, 07:30 Uhr, nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

