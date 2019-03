Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Verkehrsdelikt

Balve (ots)

Ein Autofahrer erstattete Mittwoch Anzeige gegen einen anderen Fahrer, der ihn auf der B515 waghalsig überholt hatte. Der Balver befuhr gegen 9.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Menden. Ein von hinten kommender schwarzer BMW überholte in der Nähe der Reckenhöhle nacheinander mehrere Fahrzeuge. In einer leichten Linkskurve setzte er trotz Gegenverkehrs zum Überholen des Balvers an. Nur durch eine Notbremsung und Ausweichen in die Bankette konnte der den Platz frei machen zwischen sich und einem entgegenkommenden 40-Tonner. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die sich melden sollten unter Telefon 02373/9099-0.

