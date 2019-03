POL-MK: Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Wer kann Hinweise geben? Am 08.03.2019, gegen 17:52 Uhr, kam es an der Kreuzung Mendener Straße/Mendener Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit unterschiedlichen Sachverhaltsschilderungen. Ein 47 jähriger Iserlohner befuhr mit seinem grauen Audi A 6 die Mendener Straße und wollte an der Kreuzung nach links auf die Seilerseestraße abbiegen. Hierbei zeigte die Ampel für ihn Grünlicht. Die 39 jährige Hemeranerin befuhr mit ihrem schwarzen VW Golf die Mendener Landstraße in Fahrtrichtung Iserlohner Innenstadt, als sie in die Kreuzung Mendener Straße/Seilerseestraße/Mendener Landstraße einfuhr und es mit dem Linksabbieger zu einer Kollision kam. Auch sie gab an, sie hatte Grünlicht. Bei dem Unfall wurden zwei im Gold sitzende Kinder (13 und 8 Jahre alt) leicht verletzt. Da beide Unfallbeteiligten aussagen, sie seien bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren, sucht die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0 oder 9199-7103) Zeugen für den Verkehrsunfall.

