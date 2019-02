Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einkaufswagen rammt Auto

Iserlohn (ots)

Am 17.02.2019, gegen 17.36 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Iserlohner den Kreisverkehr am Kurt-Schumacher-Ring/Schützenhof, als sein PKW VW Passat von einem herrenlosen Einkaufswagen, der aus Richtung Schützenhof auf die Fahrbahn rollte, getroffen wurde. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen von Personen mit einem Einkaufswagen im Bereich Schützenhof gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn (Tel.: 9199-7102 oder 9199-0) entgegen.

