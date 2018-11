POL-MK: Einbrecher festgenommen

Lüdenscheid (ots) - Nach einem Einbruch in Gevelndorf hat die Polizei am Donnerstagabend zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Einbrecher am Kettenberg und ein flüchtendes Fahrzeug gemeldet. Kurz nach 18.30 Uhr stoppte ein Streifenwagen das verdächtige Fahrzeug. Die Insassen, zwei Lüdenscheider, wurden festgenommen. Ein dritter Täter ist noch flüchtig. Ein Teil der Beute wurde in der Umgebung gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell