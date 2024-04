Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Scheune und Werkstatt

Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Im Zeitraum von Montag (22. April 2024), 16:00 Uhr und Dienstag (23. April 2024), 09:00 Uhr kam es am Bammelenweg in Wachtendonk zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten mehrere Türen an zwei Scheunen sowie an einer Garage auf und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

