Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Firmengebäude

Täter von Mitarbeiter gestört

Rees-Haffen (ots)

Am Mittwochmorgen (29. März 2023) kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Einbruch in Gebäude einer Firma an der Deichstraße in Rees. Zwei männliche Täter hatten sich zunächst Zugang zum Firmengelände und dann zu zwei Gebäuden verschafft. In den Gebäuden durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke aber wurden durch einen Mitarbeiter der Firma, welcher Geräusche vernahm, gestört. Die beiden Täter, welche jeweils eine Eisenstange in der Hand gehalten haben sollen, ergriffen daraufhin die Flucht und entfernten sich in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter keine Beute machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell