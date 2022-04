POL-KLE: Goch-Hommersum - Einbruch in Garage

Goch (ots) - Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Fußgänger am Donnerstag (31. März 2022) in eine Klinik gebracht werden, nachdem er auf dem Südring von einem PKW angefahren wurde. Der 32-Jährige aus Uedem wollte die Straße in Höhe eines Parkhauses überqueren und lief vor einem Müllwagen, der mit weiteren Fahrzeugen vor der roten Ampel an der Kreuzung zur Bergrathstraße stand, auf die ...

mehr