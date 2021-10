Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in ein Wohnhaus

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus im Unteren Berggraben ein, indem sie die Haustür aufhebelten und aus dem Haus einen Rucksack und weitere Gegenstände entwendeten. Nachdem der Einbruch am Morgen der Polizei gemeldet wurde, konnte durch den Einsatz einen Fährtensuchhundes eine erste Spur zu den Einbrechern aufgenommen werden, allerdings sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dieser Sache noch nicht abgeschlossen. (ef)

