POL-KLE: Bedburg-Hau - Scheibe eines Mercedes Sprinter eingeschlagen

Geldern (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 08:00 und 16:00 Uhr einen weißen Opel Corsa beschädigt, der auf dem Parkplatz des Berufskollegs an der Straße Am Nierspark abgestellt war. Der Wagen erlitt Kratzer am Radkasten hinten links, ein Teil der Heckschürze brach heraus. Zu erkennen waren grün-blaue Farbspuren an der Schadenstelle. Der Fahrer des anderen Wagens flüchtete jedoch. ...

