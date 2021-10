Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Mittwoch (13. Oktober 2021) gegen 16:00 Uhr kam es auf der Nimweger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Toyota Corolla von der Waldstraße nach rechts in die Nimweger Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 51-jährigen Mann aus Kleve, der von links kommend mit seinem Pedelec auf dem Geh-und Radweg in Richtung Königsallee unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt, Toyota und Pedelec wurden beschädigt. (cs)

