Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Automarder auf Beutezug

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (4. Juni 2021) kam es in Rees zu einem vollendeten und vier versuchten Diebstählen aus PKW. Auf der Straße "Am Damm" hebelten unbekannte Täter auf dem Parkplatz am Skulpturenpark gleich an drei Fahrzeugen an Scheiben herum, so dass diese zersplitterten. Aus einem Opel Astra entwendeten sie ein Paar Turnschuhe. Aus einem angegangenen Audi A5 sowie einem Volvo V70 machten sie hingegen keine Beute. Auf einem Parkplatz im Bereich Westring/Wardstraße trieben vermutlich dieselben Täter in derselben Tatzeit ihr Unwesen. Sie beschädigten die Scheiben an einem gelben Audi 100 und einem Peugeot 206 und durchwühlten beide Autos. Nach ersten Angaben blieben sie jedoch auch hier ohne Beute. Zeugen, die an einer der beiden Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter 02822 7830 an die Kripo Emmerich. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell