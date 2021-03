Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht

Mercedes E-Klasse beschädigt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Mittwochmorgen (17. März 2021) beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine grüne Mercedes E-Klasse, die auf dem Parkplatz einer Bankfiliale am Dionysiusplatz abgestellt war. Es entstand ein Schaden am Heckstoßfänger des Mercedes. Gegen 09:30 Uhr hörte eine Zeugin einen Knall von der Straße kommend. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell