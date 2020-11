Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub auf Wettbüro

KleveKleve (ots)

Am Samstag (14.11.2020) gegen 21.55 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Wettbüro an der Herzogstraße. Hier bedrohte er unter Vorhalt eines Messers den alleine anwesenden Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Tatbeute flüchtete der Unbekannte fußläufig in Richtung Opschlag. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, schlanke Figur, zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose und Sportschuhen. Er trug dunkle Handschuhe und eine blaue Mund-Nasenbedeckung. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

