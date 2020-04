Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kellen - Diebstahl aus abgestelltem PKW

Täter flüchtet auf Fahrrad

Kleve-Kellen (ots)

Am Dienstag (14.04.2020) wurde gegen 17:15 Uhr ein Mann dabei beobachtet, wie er aus einem unverschlossenen, kurzzeitig abgestellten Daimler eine Geldbörse stahl. Der Fahrzeughalter hatte seinen PKW auf dem Parkplatz einer Firma an der Emmericher Straße abgestellt und war kurz ins Gebäude gelaufen, ohne sein Fahrzeug zu verschließen. Ein Zeuge sah kurz darauf, dass ein unbekannter Mann etwas aus dem Fahrzeug holte und mit einem Fahrrad mit Fahrradanhänger in Richtung Olmerstraße flüchtete. Der Täter wird auf 18-20 Jahre geschätzt, hatte blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine Jeansjacke.

Hinweise zum Täter nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

