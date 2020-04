Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Versuchter Einbruch/ Täter versuchen Stahltür aufzuhebeln

Kerken-Nieukerk (ots)

Unbekannte Täter versuchten über die Ostertage (09.04-14.04.2020) in den Tennisclub an der Straße Am Aermen Düwel einzubrechen. Die Täter wollten eine Stahltür an der Front des Vereinsheims aufhebeln. Die Tür hielt aber stand und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

