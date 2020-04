Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Materborn - Grundstücksmauer beschädigt

Unfallverursacher flüchtet

Kleve-Materborn (ots)

Am Donnerstag (09.04.2020) kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich der Tavenraatstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im genannten Zeitraum die Begrenzungsmauer eines an der Straße gelegenen Grundstücks. Hierdurch wurde ein circa 60 cm breites Stück aus der Backsteinmauer herausgebrochen und verschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Unfall zu melden oder seine Daten an den Grundstückseigentümer zu übergeben.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

