Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Fortbildungsstätte

Täter hebeln Türen auf

Kleve (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Mittwochmitternacht und Donnerstag (12. September 2019), 04:00 Uhr, die Eingangstür einer Schulungseinrichtung an der Straße Hagsche Port auf. Im Inneren des Gebäudes öffneten sie gewaltsam mehrere Bürotüren und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Auch ein Kaffeeautomat wurde aufgebrochen. Angaben zur Beute konnten bislang noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

