Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - PKW Diebstahl

Weißer Fiat 500 mit dem Kennzeichen KLE-AB866 entwendet

Kleve (ots)

Am Mittwoch (12. Juni 2019) gegen 23.10 Uhr entwendeten zwei unbekannte Männer an der Tiergartenstraße in der Nähe zum Klever Ring einen zwei Jahre alten weißen Fiat 500 Abarth mit dem Kennzeichen KLE-AB866. Das Fahrzeug war auf dem Privatparkplatz einer Firma abgestellt. Eine Überwachungskamera zeichnete die beiden Täter auf. Ein Täter stieg in den Fiat und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der zweite Täter entfernte sich zu Fuß vom Tatort, vermutlich zu ihrem in der Nähe abgestellten Fahrzeug.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

