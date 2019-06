Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbrüche in Firma und Bauhof

Täter müssen umfangreiche Beute mit Fahrzeug abtransportiert haben

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15.45 Uhr, und Donnerstag (6. Juni 2019), 6.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gebäude des Bauhofes an der Vluyner Straße, indem sie das Metallgitter vor einem Fenster gewaltsam aus dem Mauerwerk rissen und das Fenster aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Täter alle Schränke im Büro sowie im Lager. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter eine Stihl Kettensäge, sowie einen Winkelschleifer und einen Schlagbohrer der Marke Makita.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr, und Donnerstag (6. Juni 2019), 5.45 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Nähe an einer Firma auf der Straße In den Pannenkaulen eine Scheibe an einem Rolltor ein. Die Täter drangen in die Firma ein und entwendeten ein Pedelec, einen Computer, eine Flex, eine Rüttelplatte und drei Lasergeräte. Die Rüttelplatte kann aufgrund ihres Gewichts nicht von einem Einzeltäter getragen worden sein. Die Täter müssen ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

