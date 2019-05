Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer/Geldern - Trickdiebstahl

Falsche Dachdecker entwenden Geld

Kevelaer/Geldern (ots)

Am Montag (13. Mai 2019) gegen 14.30 Uhr klingelten an der Antoniusstraße in Kevelaer zwei unbekannte Männer an der Haustür einer älteren Dame. Die beiden Männer gaben vor, Dachdecker zu sein. Aufgrund eines Schadens am Nachbarhaus, müssten sie vom Garten der Dame aus den Schaden begutachten. Die Männer behaupteten, dass auch am Haus der Seniorin das Dach beschädigt sei und verlangten für die Reparatur eine Vorkasse, die von der Dame bezahlt wurde. Als die Männer das Haus verlassen hatten, stellte die Seniorin den Diebstahl von Geld aus ihrem Portemonnaie und einem Sparkästchen fest.

Beide Männer waren 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70m groß, hatten eine helle Hautfarbe und sprachen akzentfreies Deutsch. Einer von ihnen hatte eine stämmige Figur und trug eine schwarze Baseballkappe mit mehreren Buchstaben sowie eine dunkle Oberbekleidung. Der zweite Täter war schlank und trug eine dunkle Baseballkappe sowie eine graue Wolljacke mit einem schwarzem Muster, einem roten senkrechten Streifen und einem Reisverschluss.

In Kevelaer an der Josefstraße klingelte am selben Tag gegen 14.00 Uhr ein Mann, auf den die Beschreibung des zweiten Täters passt, an der Haustür einer älteren Dame. Dieses mal gab der Mann vor, ein Handwerker zu sein, der die Wasserleitungen prüfen müsse, da in der Nähe Kanalarbeiten stattfinden würden. Die Seniorin ließ den Mann in ihr Haus aber nicht aus den Augen. Er machte keine Beute.

Ebenfalls am Montag klingelten gegen 12.00 Uhr an der Straße An der Bleiche in Geldern zwei Männer an der Haustür eines älteren Mannes. Die Männer gaben vor, im Haus die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Außerdem müssten sie das Wasser im Badezimmer abstellen, um die Toiletten zu prüfen. Nach etwa 30 Minuten verließen die Männer das Haus. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Einer der Männer war etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80m groß, hatte dunkle Haare und einen Bart. Der zweite Mann war etwa 50 Jahre alt. Beide hatten eine kräftige Figur und sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern an der Haustür. Dort haben es Betrüger oder Diebe besonders auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Lassen Sie diese Personen nicht in ihr Haus! Lehnen Sie jede an der Haustür ohne Absprache angebotene Dienstleistung oder handwerkliche Überprüfung ab!

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 oder die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

