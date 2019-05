Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Trickdiebstahl

"Messerschleifer" entwendet Schmuck

Rees (ots)

Am Mittwoch (8. Mai 2019) gegen 12.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an einer Wohnungstür in einem Gebäude für altengerechtes Wohnen an der Sahlerstraße. Er betrat unaufgefordert die Wohnung und bot einer Seniorin die Dienste als "Messerschleifer" an. Nachdem der Mann einige Messer geschliffen und rund 30 Minuten später die Wohnung verlassen hatte, stellte die Dame den Diebstahl einer Schmuckschatulle fest.

Der Täter war 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75m groß und hatte blonde Haare. Er trug eine blaue Jacke, vermutlich der Marke Tommy Hilfiger, sowie eine dunkle Hose.

An einer weiteren Wohnung im Haus klingelte zur selben Zeit ein zweiter "Scherenschleifer". Die Bewohnerin forderte ihn auf, das Gebäude zu verlassen. Dieser Mann war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65m groß und hatte dunkle Haare sowie ein südländisches Aussehen. Er war komplett schwarz gekleidet.

Die Polizei warnt vor Geschäften an der Haustür. Dort haben es Betrüger oder Diebe besonders auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Lassen Sie diese Personen nicht in ihr Haus! Lehnen Sie jede an der Haustür angebotene, spontane Dienstleistung ab!

Täterhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

