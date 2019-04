Kreispolizeibehörde Kleve

27-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Am Sonntag (28. April 2019) gegen 19.15 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau aus Rees in einem VW Golf auf der Weseler Landstraße von Rees in Richtung Haldern. Als die 18-Jährige an der Einmündung Groiner Allee nach links abbog, stieß sie mit einem entgegenkommenden Motorrad der Marke Kawasaki Ninja zusammen. Mit dem Motorrad war ein 27-jähriger Mann aus Kalkar auf der Weseler Landstraße in Richtung Rees unterwegs. Der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die 18-Jährige und ihr 19-jähriger Beifahrer aus Hamminkeln verletzten sich leicht. Beide wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

