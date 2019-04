Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Geldern (ots)

Am Freitag (19.04.2019) gegen 20.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Geldern mit einem Quad der Marke Yamaha die Straße Broecksteg aus Richtung Kevelaer kommend in Richtung Walbeck. Als plötzlich eine Taube in das Sichtfeld des Fahrers flog, erschrak dieser und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Quad prallte gegen eine Hecke und überschlug sich, der Fahrer und sein Sozius, ein 20-Jähriger aus Geldern, verletzten sich hierbei und wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.200 Euro.

