Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Skoda Citigo beschädigt

Goch (ots)

Am Samstag (20. April 2019) zwischen 21 und 21.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Skoda Citigo, der im Parkhaus eines Supermarktes an der Straße "Auf dem Wall" abgestellt war, an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Goch, Telefon 02823 - 1080.

